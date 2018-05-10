В РФ на 9 мая погиб пьяный военный, прикуривая от взрывпакета

Военный праздновал Победу в кафе "В Дрова".

Погибший попытался прикурить и поджег шнур, но бросить не успел скриншот из видео

В России в Лужском районе Ленинградской области пьяный сержант-контрактник, во время празднования с компанией Дня Победы, погиб прикуривая сигарету от взрывпакета.

Об этом сообщает издание 47news.

Инцидент с 20-летним сержантом-минометчиком Владимиром Ушаковым произошел в кафе с говорящим названием “В Дрова“. В разгар застолья мужчина сказал, что пойдет покурить и вышел на улицу, после чего его друзья услышали хлопок.

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После взрыва, посетители выбежали на улицу и увидели Ушакова лежащим на асфальте с развороченным лицом. Рядом с ним были обнаружены части взрывпакета.

Сообщается, что военнослужащий погиб мгновенно. Взрывпакет, вероятнее всего, был вынесен из военной части.

Напомним, 6 мая в Ровно полицейские эвакуировали жителей многоэтажки из-за нетрезвого военного, который в квартире гранатой угрожал жене.