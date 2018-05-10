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В РФ на 9 мая погиб пьяный военный, прикуривая от взрывпакета

Комментариев: 6
Военный праздновал Победу в кафе "В Дрова".
Погибший попытался прикурить и поджег шнур, но бросить не успел
Погибший попытался прикурить и поджег шнур, но бросить не успел
скриншот из видео

В России в Лужском районе Ленинградской области пьяный сержант-контрактник, во время празднования с компанией Дня Победы, погиб прикуривая сигарету от взрывпакета.

Об этом сообщает издание 47news.

Инцидент с 20-летним сержантом-минометчиком Владимиром Ушаковым произошел в кафе с говорящим названием “В Дрова“. В разгар застолья мужчина сказал, что пойдет покурить и вышел на улицу, после чего его друзья услышали хлопок. 

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После взрыва, посетители выбежали на улицу и увидели Ушакова лежащим на асфальте с развороченным лицом. Рядом с ним были обнаружены части взрывпакета.

Сообщается, что военнослужащий погиб мгновенно. Взрывпакет, вероятнее всего, был вынесен из военной части.

Напомним, 6 мая в Ровно полицейские эвакуировали жителей многоэтажки из-за нетрезвого военного, который в квартире гранатой угрожал жене.

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Теги: РФ, Россия, 9 мая, День Победы, военный, контрактник, пьяный, взрывпакет
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Комментариев (6)
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Колишній-східняк    10.05.2018, 15:06
Оценка:  +3
Колишній-східняк
Надивився кіна про товариша Сухова...
slocum    10.05.2018, 14:56
Оценка:  +6
slocum
"За пацанов!" хоть крикнул? Героя звезду даст Путин?
Хитрый-Лис    10.05.2018, 14:42
Оценка:  +3
Хитрый-Лис
+ 1 .
Дратутий    10.05.2018, 14:50
Оценка:  +4
Дратутий
Не плюс, а минус один
Letohradek    10.05.2018, 14:57
Оценка:  +3
Letohradek
Плюс 1 в гроб
Дратутий    10.05.2018, 15:02
Оценка:  +2
Дратутий
Та я понял, что зачислен в ихтамнеты навечно
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