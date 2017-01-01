Переключиться на мобильную версию

Хакеры оставили "последнее предупреждение" Роскомнадзору

Комментариев: 0
Хакеры взломали сайт Россотрудничества и пригрозили Роскомнадзору на английском языке. Также они повесили там комикс с шуткой.
Хакеры взломали сайт Россотрудничества и пригрозили Роскомнадзору на английском языке
Хакеры взломали сайт Россотрудничества и пригрозили Роскомнадзору на английском языке
Скриншот

Анонимные хакеры взломали сайт Федерального агентства по международному сотрудничеству и принялись угрожать Роскомнадзору. Об этом в четверг, 10 мая, сообщает TJ.

Злоумышленники получили доступ к поддомену prev.rs.gov.ru, на котором ранее располагалась старая версия сайта Россотрудничества. Они разместили там обращение к сотрудникам ведомства на английском языке.

"Приветствуем, Роскомнадзор. Последние ваши деструктивные действия против российского интернета заставили нас поверить, что вы - всего лишь кучка некомпетентных и безмозглых червей. У вас не должно быть возможности продолжать бесполезный вандализм. Считайте это нашим последним предупреждением. Ваши Анонимы", - говорится в послании.

Ниже хакеры разместили юмористический комикс, где изображены молодой человек с плакатом "Анус себе заблокируй, Роскомнадзор" и возможные дальнейшие действия в случае получения такого предупреждения.

Представители Россотрудничества и Роскомнадзора пока не прокомментировали ситуацию со взломом государственного сайта.

 
 

Напомним, 16 апреля Роскомнадзор сообщил о начале блокировки мессенджера Telegram по решению Таганского суда Москвы. Причиной для блокировки стал отказ основателя мессенджера Павла Дурова предоставить ФСБ ключи для дешифровки переписки пользователей.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, хакеры, Роскомнадзор, Telegram, Россотрудничество, хакерская атака
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь