Двое российских туристов погибли в горах

С разницей в 1 день произошло сразу два несчастных случаях - в горах погибло двое россиян, мужчина и женщина.

В короткий промежуток времени произошло сразу два трагических случая с российскими туристами. Об этом в четверг, 10 мая, сообщает Интерфакс Россия.

Россиянка Эльвира Баранова упала со скалы в Черногории. Трагедия произошла в горном массиве Дурмитор на севере страны.

“Гражданка России Эльвира Баранова, 21 год, разбилась в результате падения со скалы в горном массиве Дурмитор на пути к перевалу Шкрка“, - говорится в сообщении.

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По имеющимся данным, группа туристов из РФ пыталась перейти перевал Самар, но не удержалась на скале и сорвалась. На место прибыли экстренные службы, Эльвира была найдена без признаков жизни. У ее тела находились двое других туристов и гид, который пытался оказать ей первую помощь.

Спасатели эвакуировали россиян с места происшествия. Предварительной причиной гибели россиянки названо плохое качество альпинистского снаряжения.

В этот же день появилась информация, что в среду, 9 мая, в горах Сочи погиб турист из России 1985 г.р. Вместе с товарищем, с которым они совершали прогулки горно-лесной местности близ Сочинского курорта “Горки Город“, оба туриста сорвались с крутого склона. На место были вызваны сотрудники МЧС, которые оказали туристам первую помощь и вызвали бригаду медиков.

“Медицинские работники провели сердечно-легочную реанимацию, но из-за крайне тяжелого состояния больного - черепно-мозговой травмы и перелома позвоночника, турист скончался“, - пишет издание.

Сообщается, что второй турист находится в удовлетворительном состоянии, медицинская помощь ему не потребовалась.

Напомним, 1 мая сообщалось, что в Карпатах погиб турист из Хорватии. Мужчина поднимался на гору в составе туристической группы.