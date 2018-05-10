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Российская модель умерла в США от передозировки наркотиков

Комментариев: 2
Восемнадцатилетнюю Ольгу Лангиль угостили психотропным веществом. Утром модель нашли мертвой.
Умерла российская модель Ольга Лангиль
Умерла российская модель Ольга Лангиль
vsco.co/olyalangille12

В США умерла 18-летняя модель Ольга Лангиль из российского Архангельска, которая употребила психотропное вещество. Об этом в четверг, 10 мая, сообщает Life со ссылкой на NY Post.

Отмечается, что Лангиль после ночи в американском спортбаре поехала домой к мужчине-медику, 41-летнему Нэвэлу Париху. Там он предложил девушке на выбор разные виды наркотиков. Среди них были кокаин, экстази, фентанил и ксанакс. По словам мужчины, модель употребила все сразу.

Утром Лангиль нашли мертвой.

Ранее португальская 22-летняя модель выставила свою невинность на аукцион по самой высокой цене в мире. Она продает себя ради того, чтобы отправиться в кругосветное путешествие и купить квартиру в Португалии. 

 

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Теги: Россия, наркотики, США, смерть, модель
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Дратутий    10.05.2018, 15:11
Оценка:  +1
Дратутий
По словам мужчины, модель употребила все сразу... Дааа уж....
Колишній-східняк    10.05.2018, 15:11
Оценка:  +2
Колишній-східняк
Это же не водка, всё сразу пить нельзя.
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