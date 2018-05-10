Российская модель умерла в США от передозировки наркотиков

Восемнадцатилетнюю Ольгу Лангиль угостили психотропным веществом. Утром модель нашли мертвой.

В США умерла 18-летняя модель Ольга Лангиль из российского Архангельска, которая употребила психотропное вещество. Об этом в четверг, 10 мая, сообщает Life со ссылкой на NY Post.

Отмечается, что Лангиль после ночи в американском спортбаре поехала домой к мужчине-медику, 41-летнему Нэвэлу Париху. Там он предложил девушке на выбор разные виды наркотиков. Среди них были кокаин, экстази, фентанил и ксанакс. По словам мужчины, модель употребила все сразу.

Утром Лангиль нашли мертвой.

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