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Россияне считают Китай важнейшим партнером для страны

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Уделять внимание отношениям страны, считают россияне, стоит с Германией, Казахстаном, Японией, Турцией и Украиной.
России сейчас нужно развивать экономическое сотрудничество, прежде всего, с Китаем, Беларусью и Германией, уверены россияне
России сейчас нужно развивать экономическое сотрудничество, прежде всего, с Китаем, Беларусью и Германией, уверены россияне
fom.ru

Самым ценным государством-партнером для Росси ее граждане считают Китай. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда Общественное мнение, информирует РИА Новости.

Социологи провели исследование, чтобы выяснить, с какими странами, по мнению россиян, Москве следует развивать сотрудничество. Важными экономическими партнерами респонденты назвали Китай (48%), Белоруссию (26%) и Германию (23%).

Также эксперты задали жителям страны вопрос, о том, какая из перечисленных стран является для России самым нужным, самым ценным партнером и с какой из них РФ особенно важно поддерживать хорошие отношения. Почти треть россиян назвали Китай - 33%. Второе место в этом списке заняла Беларусь (13%). Третье место заняли США (8%).

Также россияне считают, что необходимо уделять внимание отношениям страны с Германией, Казахстаном, Японией, Турцией и Украиной.

Опрос проводился 28-29 апреля в 53 регионах России. Участие в исследовании приняли 1,5 тысячи респондентов.

Ранее сообщалось, что 82% граждан одобряют работу Владимира Путина на посту президента России, а неодобрение высказали 11% россиян.

 

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Теги: Россия, Китай, опрос, россияне
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Источник: korrespondent.net

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