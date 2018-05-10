Президент Чехии пожаловался на посольство РФ за то, что ему не налили

Милош Земан выступил с речью на русском языке в посольстве РФ.

Президент Чехии Милош Земан принимая участие в торжествах в посольстве РФ по случаю Дня Победы пожаловался, что ему не налили спиртного, после того как он произнес тост.

Об этом передает Европейская правда со ссылкой на TN.cz.

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Чешский лидер в посольстве выступил с речью на русском языке.

“В заключение я хотел бы поднять тост на здоровье. Но мне дали только минералку“, - сказал Земан в заключение своего поздравления.

Замечание главы Чехии было воспринято со смехом и короткими овациями.

Выступление Милоша Земан в посольстве РФ 0:00 / 07:19

Напомним, в январе действующий президент Чехии Милош Земан, который известен своими пророссийскими взглядами, был переизбран на второй президентский срок.

Позднее, 26 марта, в Чехии Замена обвинили в госизмене. Чешских политиков возмутило распоряжение Земана провести расследование после заявления России о том, что Чехия причастна к разработке нервно-паралитического газа Новичок.