104-летний австралийский ученый ушел из жизни посредством эвтаназии

Перед смертью он спел Оду к Радости Бетховена.

В швейцарской клинике добровольно ушел из жизни старейший австралийский ученый Дэвид Гудолл. Его последним желанием было слышать перед смертью Оду к радости из Девятой симфонии Бетховена и даже напел ее в присутствии журналистов. Об этом в четверг, 10 мая, рассказали Meduza в своем Telegram-канале.

Старейший ученый Австралии поет Оду к радости накануне э... 0:00 / 01:04

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В последние несколько лет своей жизни Дэвид Гудолл боролся за легализацию эвтаназии по всему миру. Но добиться ее в своей стране Дэвиду не удалось. Поэтому в своем почтенном возрасте долгожитель прибыл в швейцарскую клинику Life Circle, чтобы достойно завершить свой жизненный путь. 10 мая состоялась его эвтаназия, а представители подтвердили, что последнее желание Гудолла было исполнено.

Дэвид Гудолл (David W. Goodall) — английский и австралийский геоботаник и эколог-статистик. Профессор Университета имени Эдит Коуэн. Автор более 100 научных работ по вопросам экологии, член Ордена Австралии. Самый пожилой учёный Австралии.

Напомним, 17 апреля на выставке в Амстердаме представили машину для суицида, которая убивает своих "пользователей" при помощи азота.