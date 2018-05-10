Переключиться на мобильную версию

"Русские свиньи": авто с флагами РФ разозлили жителей Праги

Комментариев: 11
В Праге через Вацлавскую площадь проехала колонна русскоязычных граждан, чьи машины были украшены флагами СССР, России и георгиевскими ленточками.
Протестующие выкрикивали “Русские свиньи!“
Протестующие выкрикивали “Русские свиньи!“
скриншот из видео

В столице Чехии Праге в среду, 9 мая, на демонстрации против премьер-министра Андрея Бабина и политики Коммунистической партии Чехии и Моравии на Вацлавской площади появилось несколько автомобилей с флагами СССР, России и георгиевскими ленточками. Об этом в четверг, 10 мая, сообщает aroundprague.cz.

Читай также: В Праге облили краской памятник советскому маршалу

По данным СМИ, таким способом проживающие в столице Чехии русскоговорящие иностранцы ежегодно празднуют День Победы.

В Праге останавливали авто с флагами РФ
0:00 / 00:27

Авто с российскими флагами появились в конце демонстрации, когда протестующие должны были начать ходу в офис КПЧМ. Их присутствие сразу вызвало возмущение среди демонстрантов, которые восприняли автомобили с российскими флагами как провокацию. Люди окружили машины, некоторые начали срывать с них российские флаги.

Протестующие выкрикивали “Русские свиньи!“, “Чехия - не Россия“, показывали неприличные жесты, били по автомобилям.

Читай также: В Праге произошла драка со стрельбой: задержаны два украинца

Напомним, в марте Чехия выдала США гражданина России Евгения Никулина, который обиняется в хакерских атаках и краже информации с компьютеров компаний LinkedIn и Dropbox.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Чехия, СССР, протест, 9 мая, Прага, День Победы, флаг России
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (11)
Отсортировать по дате Вниз
Doriаn_    10.05.2018, 16:51
Оценка:  +3
Doriаn_
Кто и зачем выпустил этих азиатских зверьков в ЕС ?
Kosta    10.05.2018, 16:39
Оценка:  +7
Kosta
ну що чехи теж фашисти? тут така логіка, хто скаже що мокша свиня - той фашист )))
providets333    10.05.2018, 16:38
Оценка:  +8
providets333
Вже як отруєні таргани вусі щілини лізуть, аби їх помітили.
skygravity    10.05.2018, 16:20
Оценка:  +10
skygravity
ахахах))) ну а че, заслужили)
Хитрый-Лис    10.05.2018, 16:19
Оценка:  +4
Хитрый-Лис
Правильно -
Rusk
tulchanin    10.05.2018, 16:18
Оценка:  -6
tulchanin
"...чьи машины были украшены флагами СССР, России и георгиевскими ленточками." ©
На 0.54 разве не флаг Украины на машине?
slocum    10.05.2018, 16:30
Оценка:  +5
slocum
То русские свинье из Украины, твои родичи.
tulchanin    10.05.2018, 17:11
Оценка:  0
tulchanin
Русские свиньи из Украины ездят по ЕС закутанные в украинские флаги?
slocum    10.05.2018, 17:19
Оценка:  0
slocum
тульчанин, не прикидывайся дурачком, в Лиссабоне недавно как было? с флагами днрии и рф рядом твои родичи притащили флаг Украины, показать какие же мышебратья.
Кайдаш    10.05.2018, 16:03
Оценка:  +15
Кайдаш
Русские свиньи добрались до Чехии...
Letohradek    10.05.2018, 16:11
Оценка:  +15
Letohradek
Их в Чехии полно. Понаехали лет 20 назад! Живут сытой европейской жизнью, но мечтают умереть на расии. И кстати, никто в эту желанную страну не возвращается, что бы разделить счастье с земляками ... В Чехии уже поговаривают о том, что бы подобных мразей лишать статуса ПМЖ.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь