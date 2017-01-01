Кремль отреагировал на решение Гааги по Крыму

Россия никак не была представлена на этом суде и не считает себя стороной процесса в данном случае, утверждает Дмитрий Песков.

Российские власти не считают себя стороной судебного разбирательства в международном арбитражном суде в Гааге, который вынес решение о выплате компенсаций ряду украинских компаний в связи с потерей активов в Крыму.

Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Интерфакс, в четверг, 10 мая.

"Россия никак не была представлена (на этом суде) и не направляла своего представителя на этот судебный процесс, поэтому мы не считаем себя стороной (процесса) в данном случае", – сказал Песков.

Ранее сообщалось, что РФ должна возместить ряду украинских компаний $159 млн в качестве убытков за аннексию Крыма. Такое решение принял Третейский суд в Гааге.

Отмечалось, что такое решение стало первым в истории, по которому Россия вынуждена выплатить компенсацию в результате вооруженной аннексии Крыма.

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