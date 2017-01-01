Переключиться на мобильную версию

Число жертв прорыва плотины в Кении превысило 30 человек

Комментариев: 0
От прорыва плотины Патель также пострадали также две тысяч человек, проживающих в этом районе Кении.
Масштабы ущерба еще не установлены
Масштабы ущерба еще не установлены
Times

Число погибших в результате прорыва плотины на юге Кении возросло до 32 человек. Об этом заявил представитель МВД Кении Мвенда Ньйока, сообщает Reuters.

От катастрофы также пострадали также две тысяч человек, проживающих в этом районе Кении.

Ранее сообщалось о 27 погибших при прорыве плотины Патель.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Кения, жертвы, дамба, пострадавшие
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь