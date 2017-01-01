Число жертв прорыва плотины в Кении превысило 30 человек
От прорыва плотины Патель также пострадали также две тысяч человек, проживающих в этом районе Кении.
Число погибших в результате прорыва плотины на юге Кении возросло до 32 человек. Об этом заявил представитель МВД Кении Мвенда Ньйока, сообщает Reuters.
От катастрофы также пострадали также две тысяч человек, проживающих в этом районе Кении.
Ранее сообщалось о 27 погибших при прорыве плотины Патель.
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