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США расширили санкции против Ирана

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Новые ограничения касаются шести человек, связанных с Корпусом стражей Исламской революции, и трех иранских организаций.
Глава американского Минфина Стивен Мнучин утвердил новые санкции против Ирана
Глава американского Минфина Стивен Мнучин утвердил новые санкции против Ирана

США расширили персональные санкции против Ирана. Об этом сообщается на сайте американского Минфина вечером в четверг, 10 мая.

В частности, новые ограничения касаются шести человек, связанных с иранским военным формированием Корпус стражей Исламской революции (КСИР). Также санкции вводятся против трех организаций из Ирана.

Согласно сообщению, санкции направлены на то, чтобы "подорвать обширную сеть обмена валюты в Иране и ОАЭ, которую закупала и передавала миллионы наличных долларов иранскому КСИР для финансирования его пагубной деятельности".

Напомним, 8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе своей страны из соглашения по ядерной программе Ирана, и анонсировал восстановление санкций против Тегерана.

В свою очередь власти Ирана заявили, что они не выходят из ядерной сделки, а в парламенте страны сожгли флаг США.

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Теги: США, Иран, Ядерная программа Ирана, Минфин, санкции
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Источник: korrespondent.net

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