В Испании россиянка задохнулась из-за утечки газа в отеле

Транспортировка тела девушки в Башкирию будет стоить около девяти тысяч евро. Родители объявили сбор средств.

В испанском городе Альмерия погибла гражданка России Гульнур Киямова. В отеле, где она остановилась, произошла утечка газа, сообщает РИА Новости со ссылкой на родственников погибшей в четерг, 10 мая.

Утверждается,что 31-летняя жительница Илишевского района Башкирии погибла в минувшую субботу в отеле Рокетас-де Мар.

"В ночное время в отеле случилась утечка газа из-за неисправности отопительного оборудования. Спасатели эвакуировали 80 человек, Гульнур Киямову спасти не удалось. Она отравилась газом. Сейчас необходимо срочно перевезти тело на родину. Страховка покрывает лишь часть средств. Родители объявили сбор средств", – рассказала родственница погибшей Ирина Киямова.

По ее словам, транспортировка тела девушки будет стоить около 9 тысяч евро.

Киямова отметила, что испанские правоохранители возбудили уголовное дело по факту гибели девушки, а родственники держат связь через консульство РФ.

Ранее сообщалось, что в Турции российский турист Сергей Цукрук пытался покончить с собой и впал в кому.

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