В РФ участники акции Бессмертный полк выбросили "дедов" на помойку

В Кабардино-Балкарии портреты ветеранов Великой Отечественной войны обнаружили брошенными после шествия 9 мая.

В городе Баксане Кабардино-Балкарии после Дня Победы обнаружили выброшенные фотографии с портретами участников Великой отечественной войны. Соответствующие снимки появились в соцсетях, сообщает Версия на Кавказе.

Портреты ветеранов Великой Отечественной войны выбросили после шествия “Бессмертного полка“.

На обнародованных фото в нескольких ракурсах запечатлены лежащие на земле фанерки с портретами, при этом они расположены вниз головой.

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Издание отмечает, что снимки вызвали острую реакцию в интернет-сообществе. Возникло предположение, что городские власти, пытаясь раздуть масштаб “Бессмертного полка“, заставили баксанских школьников промаршировать с портретами чужих родственников, а после парада подростки выбросили фотографии ветеранов на первой попавшейся лужайке.

Некоторые жители республики назвали произошедшее провокацией. По их мнению, портреты аккуратно прислонили к дереву и они просто дожидаются хозяев, участвующих в общероссийской акции.

kavkaz.versia.ru

Также в российском Благовещенске возле мусорных контейнеров обнаружили выброшенные красные буквы, из которых 9 мая была составлена фраза “Бессмертный полк“. Их несли местные школьники во время торжества.

Электронная газета Век отмечает, что представители городского молодежного центра не понимают, как четыре комплекта букв, принадлежащих организаторам акции оказались на помойке.

Фото: wek.ru

Напомним, президент России Владимир Путин заявил во время выступления на параде Победы в Москве 9 мая, что не даст “забыть, кто спас мир“ и переписать историю.