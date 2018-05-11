Появилось видео, как израильская ракета уничтожила российский Панцирь

Израиль похвастался уничтожением российского ЗРПК. На видео четко видно, что сирийские военные не то что не пытались перехватить ракету, они заметили подлет, когда уже было поздно.

ЗРПК Панцирь-С1 за секунду до уничтожения скриншот из видео

В Сети появилось видео, как в Сирии ракета Spike NLOS уничтожила ракетно-пушечному комплексу (ЗРПК) Панцирь-С1 российского производства. Видео опубликовала в четверг, 10 мая, пресс-служба Армии обороны Израиля.

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На кадрах, снятых с камеры самой ракеты, можно заметить группу из трех человек, которые стоят неподалеку от ЗРПК. При сближении ракеты изображение пропадает - это значит, что цель поражена. Таким образом, в этом случае российский Панцирь даже не видел подлета ракеты, не говоря о перехвате, главной задаче зенитного комлекса.

Израиль уничтожил Панцирь 0:00 / 00:11

Отметим, что Spike NLOS для атаки целей за пределами прямой видимости ракетный Spike NLOS использует стороннее целеуказание. Цель может указать БПЛА или корректировщик из района, где она расположена. Далее ракету дистанционно наводит оператор. Именно в последнем случае используется встроенная видеосистема.

В Сети бурно обсуждают видео. Кто-то считает, что Панцирь в момент удара перезаряжался, потому не мог ответить. Другие признают, что сирийцы просто “прозевали“.

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В заголовке видео указано, что уничтожена система SA22. Так НАТО называет Панцирь-С1. Это первая подтвержденная потеря этого ЗРК в Сирии. Башар Асад потерял 13-15 миллионов долларов - столько стоит один такой комплекс.

Ранее в Сирии хвастались, что сбили большую часть ракет, которые Израиль выпустил по территории страны в ответ на выпущенные из Сирии иранские ракеты.

4 мая сообщалось, что в Сирии перевернулся российский Панцирь. При этом он получил серьезные повреждения.