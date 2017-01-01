Пучдемон отказался от поста главы Каталонии

В настоящее время бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон находится в Германии и не имеет права покидать ее территорию.



Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон предложил вместо себя другую кандидатуру на пост главы регионального правительства, сообщает Reuters.

Политик предложил на этот пост депутата Кима Тора.

Каталонские законодатели должны выбрать лидера, чтобы сформировать правительство до 22 мая.

Начиная с декабря 2017 года каталонский парламент уже четырежды не мог сформировать правительство. Все ранее выдвинутые кандидаты, включая Пучдемона, кандидатура которого не была поддержана в январе 2018 года, находятся либо в камере предварительного заключения, либо уехали из Испании.

Конституционный суд Испании по запросу испанского правительства постановил, что при утверждении главной правительства кандидат должен присутствовать на голосовании лично.

Напомним, Пучдемон после скандального референдума о независимости Каталонии был смещен со своей должности.



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После этого политик бежал в Бельгию. 25 марта он был задержан в Германии, но вскоре отпущен под подписку о невыезде. В ближайшее время немецкий суд должен решить, следует ли выдавать Пучдемона Испании.

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