Белый дом объяснил выбор места для встречи Трампа с Ким Чен Ыном

Представитель Белого дома пояснил, что безопасность, месторасположение, нейтральность – главные достоинства Сингапура, как места встречи лидеров США и КНДР.



Сингапур выбран для места встречи президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном по причине нейтральности и безопасности. Об этом заявил представитель Белого дома, передает Сингапур выбран для места встречи президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном по причине нейтральности и безопасности. Об этом заявил представитель Белого дома, передает РИА Новости

"Безопасность, месторасположение, нейтральность", – сказал чиновник.





В сенате предложили наградить Трампа Нобелевской премией мира Он отметил, что саммит может продлиться "один день, с возможностью продления".

Напомним, ранее Трамп сообщил, что 12 июня встретится с Ким Чен Ыном в Сингапуре. МИД Сингапура подтвердил данную информацию.

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