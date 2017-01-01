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Белый дом объяснил выбор места для встречи Трампа с Ким Чен Ыном

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Представитель Белого дома пояснил, что безопасность, месторасположение, нейтральность – главные достоинства Сингапура, как места встречи лидеров США и КНДР.
Белый дом
Белый дом
Getty Images

Сингапур выбран для места встречи президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном по причине нейтральности и безопасности. Об этом заявил представитель Белого дома, передает РИА Новости.
 
"Безопасность, месторасположение, нейтральность", – сказал чиновник.
 
Он отметил, что саммит может продлиться "один день, с возможностью продления".

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Напомним, ранее Трамп сообщил, что 12 июня встретится с Ким Чен Ыном в Сингапуре. МИД Сингапура подтвердил данную информацию.

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Теги: США, Сингапур, Трамп, КНДР, Ким Чен Ын
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Источник: korrespondent.net

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