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Скончалась старейшая жительница США

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Американка Делфин Гибсон умерла на 115-м году жизни. Женщина родилась в 1903 году в Южной Каролине, и прожила в Пенсильвании более 90 лет.
Самая старая американка Делфин Гибсон
Самая старая американка Делфин Гибсон
fox43.com

В американском штате Пенсильвания скончалась самая старая гражданка США Делфин Гибсон. Об этом сообщил губернатор штата Том Волф в Twitter.
 
Гибсон умерла на 115-м году жизни.
 
Женщина родилась в 1903 году в Южной Каролине, и прожила в Пенсильвании более 90 лет.
 
"Она была потрясающей жительницей Пенсильвании, и по ней будут скучать", – написал губернатор.

В Испании умер старейший мужчина на планете
 
Напомним, в апреле в Японии в возрасте 117 лет скончалась старейшая жительница планеты Наби Тадзима.

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Теги: США, смерть, старость, долгожитель
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Источник: korrespondent.net

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