Скончалась старейшая жительница США
Американка Делфин Гибсон умерла на 115-м году жизни. Женщина родилась в 1903 году в Южной Каролине, и прожила в Пенсильвании более 90 лет.
В американском штате Пенсильвания скончалась самая старая гражданка США Делфин Гибсон. Об этом сообщил губернатор штата Том Волф в Twitter.
Гибсон умерла на 115-м году жизни.
Женщина родилась в 1903 году в Южной Каролине, и прожила в Пенсильвании более 90 лет.
"Она была потрясающей жительницей Пенсильвании, и по ней будут скучать", – написал губернатор.
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Напомним, в апреле в Японии в возрасте 117 лет скончалась старейшая жительница планеты Наби Тадзима.
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