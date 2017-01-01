Скончалась старейшая жительница США

Американка Делфин Гибсон умерла на 115-м году жизни. Женщина родилась в 1903 году в Южной Каролине, и прожила в Пенсильвании более 90 лет.



В американском штате Пенсильвания скончалась самая старая гражданка США Делфин Гибсон. Об этом сообщил губернатор штата Том Волф в Twitter. В американском штате Пенсильвания скончалась самая старая гражданка США Делфин Гибсон. Об этом сообщил губернатор штата Том Волф в Twitter.

Гибсон умерла на 115-м году жизни.

Женщина родилась в 1903 году в Южной Каролине, и прожила в Пенсильвании более 90 лет.





В Испании умер старейший мужчина на планете "Она была потрясающей жительницей Пенсильвании, и по ней будут скучать", – написал губернатор.

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