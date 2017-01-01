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Дерипаска вернул три арендованные им самолеты из-за санкций США

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Российский миллиардер Олег Дерипаска вернул владельцам три арендованных частных самолета бизнес-клааса. Причиной стали американские санкции.
Российский миллиардер Олег Дерипаска
Российский миллиардер Олег Дерипаска


Российский олигарх Олег Дерипаска вернул три арендованных им частных самолета, поскольку из-за санкций США не может их использовать. Об этом Reuters сообщила американская компания Freestream, которой поручили продать эти воздушные суда.

Речь идет о реактивных самолетах бизнес-класса, произведенных компанией Gulfstream Aerospace, которые пользуются спросом у богатых клиентов благодаря большой дальности полета и удобным интерьерам. За каждый теперь просят 29,95 миллиона долларов.

Самолеты принадлежали швейцарской Credit Suisse и австрийской Raiffeisen. Фирмы Дерипаски арендовали лайнеры через частную компанию.

В США продлили разрешение на транзакции с компаниями Дерипаски

Напомним, в апреле США ввели новые санкции против России. В так называемый черный список вошли несколько крупных российских предпринимателей и подконтрольные им компании, включая контролируемые Дерипаской En+ Group, GAZ Group, Базовый элемент и Русал.

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Теги: Дерипаска, Олег Дерипаска, санкции, самолеты
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Источник: korrespondent.net

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