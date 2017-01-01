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В Атлантическом океане при загадочных обстоятельствах погибли украинские моряки

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Херсонские моряки погибли на борту сухогруза Atlantic Harmony при странных обстоятельствах.
МИД Украины выясняет обстоятельства гибели украинских моряков
МИД Украины выясняет обстоятельства гибели украинских моряков
marinetraffic.com

На борту судна Atlantic Harmony у берегов островного государства Кабо-Верде, которое находится в Атлантическом океане в 600 километрах от побережья Африки, погибли два украинских моряка. Корабль принадлежит турецкой компании, он шел под флагом Гонконга.

Об этом в своем Youtube-канале сообщил херсонский активист Кирилл Стремоусов, также он обнародовал видео с комментарием жены одного из моряков.

“Нам позвонили из компании, сказали, что мой муж погиб на корабле. Он или отравился, или их убили. Там погибло два парня“, – рассказала жена одного из моряков.

По словам женщины, в компании так и не сообщили точные причины смерти ее мужа.

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“Первый парень умер 7 мая. Это был переход у них 15-20 дней. Они шли на Кипр. Через 10 дней умирает парень. Его в ближайшем порту отдают властям и буквально тут же отпускают моего мужа с вахты отдыхать. Потом через 13 часов обнаружили моего мужа уже мертвого. Он лежал весь в крови и рыгал кровью. Это либо отравление, либо их убили“, - рассказала она.

Предполагают, что могло произойти отравление
Предполагают, что могло произойти отравление
facebook.com/kivailya

Точная причина смерти моряков на борту сухогруза Atlantic Harmony остается неизвестной.

Когда обнаружили оного из моряков, его тошнило кровью
Когда обнаружили оного из моряков, его тошнило кровью
facebook.com/kivailya

“Всего четыре украинских моряка находятся на судне. Сейчас оно арестовано в Мексике. Владельцы турки флаг Гонконга. Погибших зовут Николай Лукашов. Он был первым кто погиб при неизвестных обстоятельствах. Сейчас изучаем экспертизу. Скорее всего, отек легких. Второй - Червоный Александр“, - сообщил Стремоусов.

Моряки были родом из Херсона
Моряки были родом из Херсона
facebook.com/kivailya

Министерство иностранных дел Украины выясняет обстоятельства гибели украинских моряков, членов экипажа судна Atlantic Harmony.

Как сообщалось 4 мая, Россия задержала в Черном море украинское судно. 

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Теги: моряк, смерть, отравление, море, сухогруз, судно, Херсон, Атлантический океан
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