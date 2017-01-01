В Атлантическом океане при загадочных обстоятельствах погибли украинские моряки

Херсонские моряки погибли на борту сухогруза Atlantic Harmony при странных обстоятельствах.

На борту судна Atlantic Harmony у берегов островного государства Кабо-Верде, которое находится в Атлантическом океане в 600 километрах от побережья Африки, погибли два украинских моряка. Корабль принадлежит турецкой компании, он шел под флагом Гонконга.

Об этом в своем Youtube-канале сообщил херсонский активист Кирилл Стремоусов, также он обнародовал видео с комментарием жены одного из моряков.

“Нам позвонили из компании, сказали, что мой муж погиб на корабле. Он или отравился, или их убили. Там погибло два парня“, – рассказала жена одного из моряков.

По словам женщины, в компании так и не сообщили точные причины смерти ее мужа.

Читай также: Под Одессой моряк больше месяца живет в рубке корабля, требуя зарплату

“Первый парень умер 7 мая. Это был переход у них 15-20 дней. Они шли на Кипр. Через 10 дней умирает парень. Его в ближайшем порту отдают властям и буквально тут же отпускают моего мужа с вахты отдыхать. Потом через 13 часов обнаружили моего мужа уже мертвого. Он лежал весь в крови и рыгал кровью. Это либо отравление, либо их убили“, - рассказала она.

Предполагают, что могло произойти отравление facebook.com/kivailya

Точная причина смерти моряков на борту сухогруза Atlantic Harmony остается неизвестной.

Когда обнаружили оного из моряков, его тошнило кровью facebook.com/kivailya

“Всего четыре украинских моряка находятся на судне. Сейчас оно арестовано в Мексике. Владельцы турки флаг Гонконга. Погибших зовут Николай Лукашов. Он был первым кто погиб при неизвестных обстоятельствах. Сейчас изучаем экспертизу. Скорее всего, отек легких. Второй - Червоный Александр“, - сообщил Стремоусов.

Моряки были родом из Херсона facebook.com/kivailya

Министерство иностранных дел Украины выясняет обстоятельства гибели украинских моряков, членов экипажа судна Atlantic Harmony.

Как сообщалось 4 мая, Россия задержала в Черном море украинское судно.