В США врачи вырастили ухо на руке у пациентки

Через пять лет ухо окончательно сформируется, оно будет пересажено на надлежащее место.

Ухо должно обрасти кровеносными сосудами, прежде чем его пересадят на голову fox6now.com

В США впервые вырастили ухо на руке у пациентки. Военнослужащая по имени Шамика Баррадж потеряла ухо в аварии в 2016 году, когда ей было всего 19. Теперь у нее появился шанс восполнить потерю. Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на Fox6Now.

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Сперва была извлечена хрящевая ткань из ребер Баррадж. Из этой ткани было вырезано новое ухо. После этого ухо имплантировали в предплечье девушки, чтобы в нем проросли кровеносные сосуды. Благодаря этому Шамика не будет ощущать ухо чужеродным и сможет чувствовать его, как и любую другую часть тела.

“Главная цель операции достигнута: ухо отлично выглядит, она может испытывать в нем ощущения, и через пять лет его уже нельзя будет отличить от настоящего“, — отметил пластический хирург, подполковник Оуэн Джонсон III, руководящий отделением пластической и реконструктивной хирургии. Он добавил, что шрам от операции будет заделан с помощью кожи с предплечья пациентки.

Напомним, 25 апреля сообщалось, что в США впервые провели операцию по пересадке пениса и мошонки. Пациент признался, что до операции чувствовал себя неполноценным.