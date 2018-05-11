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В США врачи вырастили ухо на руке у пациентки

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Через пять лет ухо окончательно сформируется, оно будет пересажено на надлежащее место.
Ухо должно обрасти кровеносными сосудами, прежде чем его пересадят на голову
Ухо должно обрасти кровеносными сосудами, прежде чем его пересадят на голову
fox6now.com

В США впервые вырастили ухо на руке у пациентки. Военнослужащая по имени Шамика Баррадж потеряла ухо в аварии в 2016 году, когда ей было всего 19. Теперь у нее появился шанс восполнить потерю. Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на Fox6Now.

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Сперва была извлечена хрящевая ткань из ребер Баррадж. Из этой ткани было вырезано новое ухо. После этого ухо имплантировали в предплечье девушки, чтобы в нем проросли кровеносные сосуды. Благодаря этому Шамика не будет ощущать ухо чужеродным и сможет чувствовать его, как и любую другую часть тела.

“Главная цель операции достигнута: ухо отлично выглядит, она может испытывать в нем ощущения, и через пять лет его уже нельзя будет отличить от настоящего“, — отметил пластический хирург, подполковник Оуэн Джонсон III, руководящий отделением пластической и реконструктивной хирургии. Он добавил, что шрам от операции будет заделан с помощью кожи с предплечья пациентки.

Напомним, 25 апреля сообщалось, что в США впервые провели операцию по пересадке пениса и мошонки. Пациент признался, что до операции чувствовал себя неполноценным.

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Теги: США, пластическая хирургия, ухо, рука, пересадка
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Комментариев (1)
BigpoMoika    11.05.2018, 11:42
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BigpoMoika
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