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На Камчатке вулкан выбросил шестикилометровый столб пепла

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Вулкан Ключевской выбросил шестикилометровой столб пепла, шлейф на юго-восток. В районе вулкана объявили оранжевый уровень авиационной опасности.
Вулкан Ключевской снова активизировался
Вулкан Ключевской снова активизировался

На Камчатке вулкан Ключевской выбросил шестикилометровой столб пепла. Об этом в пятницу, 11 мая, сообщает Камчатский филиал Геофизической службы РАН.

"В 09:00 и 16:00 по местному времени (00:00 и 7:00 по киевскому времени) наблюдались выбросы пепла на высоту 6000 м над уровнем моря, шлейф на юго-восток", - говорится в сообщении.

Отмечено, что Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) объявила оранжевый уровень авиационной опасности в районе вулкана Ключевской, что означает его повышенную активность.

Ранее сообщалось, что на Камчатке активизировался вулкан.

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Теги: Россия, Извержения вулканов, вулканы, вулкан, Камчатка
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Колишній-східняк    11.05.2018, 11:06
Оценка:  +1
Колишній-східняк
Вот если бы в центре Москвы там, где Кремль...
Конфузий    11.05.2018, 11:28
Оценка:  +1
Конфузий
Вчера приснился сон прекрасный —
Москва сгорела целиком.
Пожар на площади на Красной,
И тлеет бывший Избирком.

Шнур.
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