В РФ пьяные офицеры полиции устроили дуэль и ранили прохожего
Капитан и лейтенант разошлись на 40 метров и начали стрелять друг в друга. В результате госпитализированы сами "дуэлянты" и случайный прохожий.
В городе Изербаш (республика Дагестан, РФ) пьяные полицейские устроили дуэль на табельном оружии, в результате которой получил огнестрельное ранение прохожий. Об этом в пятницу, 11 мая, сообщает Life.
Конфликт между лейтенантом и капитаном полиции случился 9 мая из-за того, что один другого обидно обозвал. Полицейские отошли на расстояние 40 шагов и несколько раз выстрелили друг в друга. Одна из пуль попала в 40-летнего прохожего.
В результате инцидента все трое были госпитализированы. Полицейских после оказания первой помощи отпустили, а прохожий остается в больнице.
Напомним, в Ленинградской области 9 мая пьяный военный погиб от взрыва - он прикурил сигарету взрывпакетом.
Эта же новость на Корреспондент
раньше на России из-за женщин стрелялись,
а теперь - из-за водки)