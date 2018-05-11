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В РФ пьяные офицеры полиции устроили дуэль и ранили прохожего

Комментариев: 1
Капитан и лейтенант разошлись на 40 метров и начали стрелять друг в друга. В результате госпитализированы сами "дуэлянты" и случайный прохожий.
В РФ полицейские устроили дуэль
В РФ полицейские устроили дуэль
05.мвд.рф

В городе Изербаш (республика Дагестан, РФ) пьяные полицейские устроили дуэль на табельном оружии, в результате которой получил огнестрельное ранение прохожий. Об этом в пятницу, 11 мая, сообщает Life.

Конфликт между лейтенантом и капитаном полиции случился 9 мая из-за того, что один другого обидно обозвал. Полицейские отошли на расстояние 40 шагов и несколько раз выстрелили друг в друга. Одна из пуль попала в 40-летнего прохожего.

В результате инцидента все трое были госпитализированы. Полицейских после оказания первой помощи отпустили, а прохожий остается в больнице.

Напомним, в Ленинградской области 9 мая пьяный военный погиб от взрыва - он прикурил сигарету взрывпакетом.

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Теги: Россия, стрельба, полиция, Дагестан, полицейские
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Комментариев (2)
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П    11.05.2018, 11:17
Оценка:  +2
П
Дантес и Пушкин. Дуэлянты,бля.
weightless    11.05.2018, 11:20
Оценка:  +5
weightless
Дантесы уже не те)
раньше на России из-за женщин стрелялись,
а теперь - из-за водки)
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