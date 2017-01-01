В России бывший ученик напал с ножом на директора школы

Молодой человек пришел к дому директора школы, а когда мужчина открыл калитку, злоумышленник нанес ему несколько ножевых ранений и скрылся.

В России бывший ученик сельской школы в Забайкальском крае пришел домой к директору учебного заведения и напал на него с ножом. Пострадавший с несколькими ранениями был госпитализирован, сообщает со ссылкой на следственное управление СКР по краю в пятницу, 11 мая, РБК.

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Инцидент произошел в селе Новоберезовское Забайкальского края.

“Есть признаки того, что там было не просто нападение. По нашим данным, есть признаки покушения на убийство“, - рассказал помощник руководителя следственного управления СКР Егор Марков.

Информацию о нападении агентству также подтвердили в пресс-службе управления МВД России по Забайкальскому краю.

“Нам поступило сообщение о госпитализации жителя одного из сел Шилкинского района с ножевыми ранениями. Это было в ночь на 8 мая“, - отметили в ведомстве.

Как сообщается, полицейские установили личность злоумышленника: им оказался совершеннолетний выпускник школы села Новоберезовское.

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Заместитель главы села Новоберезовское Елена Большакова рассказала, что 18-летний нападавший в этом году закончил местную школу. По ее словам, молодой человек пришел к дому директора школы, а когда мужчина открыл калитку, злоумышленник нанес ему несколько ножевых ранений и скрылся.

“Узнать нападающего удалось по следам кроссовок. Полиция взяла у него показания, а потом отпустила“, - отметила Большакова.

В министерстве здравоохранения Забайкальского края заявили, что пострадавший находится в стабильно тяжелом состоянии в отделении хирургии Шилкинской центральной районной больницы.

Напомним, в апреле в России в одной из школ города Радужный Ханты-Мансийского автономного округа старшеклассники устроили поножовщину, в результате которой один ученик получил ранения.