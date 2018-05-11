СМИ заявили о создании в ДНР "тактических ракетных войск"

Новые "войска" якобы создал глава самопровозглашенной "республики" Александр Захарченко. При этом в России рассуждают о "собственных разработках оружия" в ДНР.

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Российское издание Life в пятницу, 11 мая, заявило о создании в так называемой ДНР “ракетных войск тактического назначения“.

“Войска“ якобы создал своим “указом“ глава псевдореспублики Александр Захарченко.

Издание утверждает, что в “республике“ с 2015 года “велась разработка собственных образцов современного оружия“, а “с 2016 года образцы тестировали в боевых условиях“. По информации российской прессы, реактивные комплексы “производства ДНР“ называются Снежинка и Чебурашка.

Напомним, Российская Федерация 8 мая отправила на неподконтрольную Украине часть Донбасса 76-й так называемый “гуманитарный конвой“. Предыдущая автоколонна с “гуманитарным грузом“ прибыла из России на Донбасс 29 марта.

Напомним, ОБСЕ считает нарушением проведение парадов в Донецке и Луганске 9 мая. Наблюдатели перечислили технику, которую сепаратисты вывели на улицы.

В апреле в Херсонской области президент Украины Петр Порошенко поучаствовал в заключительных огневых испытаниях РК Ольха.Это современное высокоточное ракетное оружие с полным циклом производства в Украине.