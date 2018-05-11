Переключиться на мобильную версию

СМИ заявили о создании в ДНР "тактических ракетных войск"

Комментариев: 2
Новые "войска" якобы создал глава самопровозглашенной "республики" Александр Захарченко. При этом в России рассуждают о "собственных разработках оружия" в ДНР.
Захарченко заявил о разработке ракетного оружия
Захарченко заявил о разработке ракетного оружия
dan-news.info

Читай также: У боевиков на Донбассе нашли новейшую российскую технику

Российское издание Life в пятницу, 11 мая, заявило о создании в так называемой ДНР “ракетных войск тактического назначения“.

“Войска“ якобы создал своим “указом“ глава псевдореспублики Александр Захарченко.

Издание утверждает, что в “республике“ с 2015 года “велась разработка собственных образцов современного оружия“, а “с 2016 года образцы тестировали в боевых условиях“. По информации российской прессы, реактивные комплексы “производства ДНР“ называются Снежинка и Чебурашка.

Напомним, Российская Федерация 8 мая отправила на неподконтрольную Украине часть Донбасса 76-й так называемый “гуманитарный конвой“. Предыдущая автоколонна с “гуманитарным грузом“ прибыла из России на Донбасс 29 марта.

Напомним, ОБСЕ считает нарушением проведение парадов в Донецке и Луганске 9 мая. Наблюдатели перечислили технику, которую сепаратисты вывели на улицы.

В апреле в Херсонской области президент Украины Петр Порошенко поучаствовал в заключительных огневых испытаниях РК Ольха.Это современное высокоточное ракетное оружие с полным циклом производства в Украине.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, войска, ДНР, ДНР новости, гумконвой
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Doriаn_    11.05.2018, 13:07
Оценка:  +3
Doriаn_
Да не создали, а выкопали из шахты .
Den2009    11.05.2018, 12:49
Оценка:  +6
Den2009
К чему эта лапша?
Ну показал расиянский назначенец Захарка какую-то кустарную хрень, сделанную на коленке из газовых балонов и рельс, уровня пустынных террористов.
И что?
Склады забиты российскими заводскими боеприпасами. К чему эти шайтан-машины?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь