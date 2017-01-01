Иран назвал удары Израиля по Сирии нарушением суверенитета

Молчание мирового сообщества в связи с атакой представитель МИД Ирана назвал зеленым светом для продолжения подобных мероприятий.

Авиаудары Израиля по объектам в Сирии являются "грубым нарушением суверенитета". Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми, передает иранское госагентство ИРНА.

"Неоднократные атаки сионистского режима на сирийскую территорию под самопровозглашёнными и безосновательными предлогами равносильны грубому нарушению суверенитета Сирии и идут вразрез со всеми международными конвенциями", - сказал Касеми.

Представитель МИД Ирана "молчание мирового сообщества" в связи с атакой назвал "зеленым светом" для продолжения подобных мероприятий.

Напомним, Израиль 10 мая обвинил Иран в атаке на позиции страны на Голанских высотах. Утверждалось, что "иранские силы Аль-Кудс" запустили с территории Сирии 20 ракет и других снарядов, часть из которых были перехвачены системой ПВО Железный купол.

Армия Израиля ответила ракетным обстрелом иранских и сирийских объектов вокруг Дамаска. Сирийское агентство SANA сообщало о "десятках" сбитых сирийскими ПВО ракет Израиля. Также утверждалось, что ракетами была уничтожена радиолокационная станция близ столицы страны.

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