В Индонезии произошло извержение вулкана Мерапи

Извержение сопровождалось выбросом пепла, местные жители почувствовали толчки. Спасатели начали эвакуацию жителей в радиусе пяти километров от вулкана.

В центральной части индонезийского острова Ява утром в пятницу, 11 мая, произошло извержение вулкана Мерапи. Об этом сообщает Jakarta Post.

Отмечено, что извержение сопровождалось выбросом пепла, местные жители почувствовали толчки. Индонезийские службы спасения начали эвакуацию жителей в радиусе пяти километров от вулкана.

По данным издания, извержение может коснуться жителей провинций Джокьякарта и Центральная Ява. Местные власти пока не сообщают о пострадавших и причиненном ущербе.

Ранее сообщалось, что на Камчатке вулкан Ключевской выбросил шестикилометровой столб пепла.

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