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На острове Ява произошло извержение вулкана

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Над вулканом Мерапи поднялся пятикилометровый столп дыма.
В Индонезии произошло извержение вулкана
В Индонезии произошло извержение вулкана
bnpb.go.id

В Индонезии, на острове Ява недалеко от города Джокьякарта извергся вулкан Мерапи. Власти эвакуируют жителей в радиусе пяти километров. Об этом в пятницу,  11 мая, сообщает ТСН со ссылкой на Национальное агентство по вопросам управления последствиями катастроф Индонезии.

В Индонезии произошло извержение вулкана
В Индонезии произошло извержение вулкана
bnpb.go.id

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“Гора Мерапи, расположенная в Клатен, Мегеланг, Бойолали и Слейман, взорвалась в пятницу (11/05/2018) около 7:32. Извержение сопровождалось мощным звуком со средним и сильным давлением и столбом дыма высотой 5500 метров с вершины кратера. Извержение выбрасывает вулканический пепел, песок и пирокластические породы “, - говорится в сообщении.

В Индонезии произошло извержение вулкана
В Индонезии произошло извержение вулкана
bnpb.go.id

В связи с извержением вулкана международный аэропорт в Джокьякарте закрыли.  По данным агентства, информации о жертвах пока нет, но на взорвавшейся горе сейчас находятся 120 альпинистов, которым рекомендовали не подниматься к кратеру. Также отмечается, что сейсмической активности в зоне извержения пока нет.

Напомним, в этот же день, 11 мая, сообщалось, что на Камчатке вулкан выбросил шестикилометровый столб пепла.

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Теги: Индонезия, Ява, вулкан, Мерапи, извержение вулкана, эвакуация
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