Польские депутаты снизили себе зарплату на 20%

За решение о снижении себе зарплат проголосовало большинство польских парламентариев - сэкономят 13 миллионов злотых.

Сейм Польши проголосовал за законопроект, предусматривающий снижение на 20% уровня заработной платы депутатам и сенаторам. Законопроект поддержали 240 депутатов, против выступили – 2, еще пятеро - воздержались. Оппозиция не принимала участия в голосовании.

Об этом сообщает Европейская правда, ссылаясь на RMF24.

Закон предусматривает, что зарплата парламентариев будет составлять 80% оклада заместителя государственного секретаря.

Читай также: Стала известна зарплата главы антикоррупционного агенства

При этом суммы, предназначенные на покрытие расходов депутатов, связанных с исполнением обязанностей на территории страны, останутся на прежнем уровне. Эти расходы будут составлять 25% оклада заместителя госсекретаря.

Как отмечается, закон позволит экономить ежегодно около 13 млн злотых (более 3 млн евро) бюджетных средств.

Законопроект о снижении зарплат депутатам подготовила правящая партия Польши «Право и справедливость» после того, как в Польше разгорелся скандал вокруг премий, которые были выплачены членам правительства. Правящая партия также решила, что министры вернут эти премии, передав их на благотворительные цели.

Как сообщалось 10 мая, Кабинет министров Украины увеличил зарплаты мэрам крупных городов. Также правительство пересмотрело уровень зарплат мэров небольших населенных пунктов, председателей областных советов и глав объединенных территориальных громад .