Минюст РФ считает незаконным решение Гааги по Крыму

В Министерстве юстиции Российской Федерации заявили, что решение суда в Гааге не имеет законной силы, так как у арбитража нет юрисдикции на рассмотрение этого иска.

В Министерстве юстиции РФ не признают вердикт суда в Гааге Минюст РФ

В России отреагировали на решение Постоянной палаты третейского суда в Гааге о взыскании с России компенсации в пользу украинских компаний, утративших свои активы в Крыму после аннексии Крыма.

Как заявили в российском Минюсте, данный вердикт не имеет законной силы, сообщает в пятницу, 11 мая, ФАН.

“Российская Федерация не признает вышеуказанное решение в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение упомянутого иска“, - отметили в ведомстве.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не считает себя стороной процесса по иску компаний Украины к России из-за утраченных активов в Крыму.

Напомним, РФ должна возместить ряду украинских компаний $159 млн в качестве убытков за аннексию Крыма. Такое решение принял Третейский суд в Гааге.

Отмечалось, что такое решение стало первым в истории, по которому Россия вынуждена выплатить компенсацию в результате вооруженной аннексии Крыма.