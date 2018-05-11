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Минюст РФ считает незаконным решение Гааги по Крыму

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В Министерстве юстиции Российской Федерации заявили, что решение суда в Гааге не имеет законной силы, так как у арбитража нет юрисдикции на рассмотрение этого иска.
В Министерстве юстиции РФ не признают вердикт суда в Гааге
В Министерстве юстиции РФ не признают вердикт суда в Гааге
Минюст РФ

В России отреагировали на решение Постоянной палаты третейского суда в Гааге о взыскании с России компенсации в пользу украинских компаний, утративших свои активы в Крыму после аннексии Крыма.

Как заявили в российском Минюсте, данный вердикт не имеет законной силы, сообщает в пятницу, 11 мая, ФАН.

“Российская Федерация не признает вышеуказанное решение в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение упомянутого иска“, - отметили в ведомстве.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не считает себя стороной процесса по иску компаний Украины к России из-за утраченных активов в Крыму.

Напомним, РФ должна возместить ряду украинских компаний $159 млн в качестве убытков за аннексию Крыма. Такое решение принял Третейский суд в Гааге.

Отмечалось, что такое решение стало первым в истории, по которому Россия вынуждена выплатить компенсацию в результате вооруженной аннексии Крыма.

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Теги: Россия, Крым, суд, аннексия Крыма, Гаага
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Комментариев (1)
PereZX    11.05.2018, 15:07
Оценка:  0
PereZX
Захват Крыма был незаконным ни в каком виде.
А то, что преступник недоволен судебными решениями по его преступлению отнюдь не редкость и не новость.
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