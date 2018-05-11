Минюст РФ считает незаконным решение Гааги по Крыму
В России отреагировали на решение Постоянной палаты третейского суда в Гааге о взыскании с России компенсации в пользу украинских компаний, утративших свои активы в Крыму после аннексии Крыма.
Как заявили в российском Минюсте, данный вердикт не имеет законной силы, сообщает в пятницу, 11 мая, ФАН.
“Российская Федерация не признает вышеуказанное решение в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение упомянутого иска“, - отметили в ведомстве.
Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не считает себя стороной процесса по иску компаний Украины к России из-за утраченных активов в Крыму.
Напомним, РФ должна возместить ряду украинских компаний $159 млн в качестве убытков за аннексию Крыма. Такое решение принял Третейский суд в Гааге.
Отмечалось, что такое решение стало первым в истории, по которому Россия вынуждена выплатить компенсацию в результате вооруженной аннексии Крыма.
А то, что преступник недоволен судебными решениями по его преступлению отнюдь не редкость и не новость.