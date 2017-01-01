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На судне возле Африки погибли два украинских моряка - СМИ

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У берегов Африки на сухогрузном судне Atlantic Harmony умерли двое моряков из Украины, информация еще об одном не подтверждена.
Инцидент произошел на судне Atlantic Harmony
Инцидент произошел на судне Atlantic Harmony
fleetmon

В Кабо-Верде на борту судна Atlantic Harmony погибли два украинских моряка. Корабль принадлежит турецкой компании и шел под флагом Гонконга, сообщает FleetMon.

По данным СМИ, судно на пути из Бразилии в Гибралтар 7 мая вошло в порт Праи. 9 мая сухогруз покинул порт, однако вскоре вернулся из-за смертельного инцидента.

По предварительной информации, оба моряка могли отравиться.

Как сообщил местный активист Кирилл Стремоусов, оба погибших моряка из Херсона. Он также обнародовал видео с комментарием жены одного из моряков.

Женщина рассказала, что 7 мая стало известно о смерти одного моряка, а впоследствии - через 13 часов - нашли мертвым другого.

По предварительной информации, причиной смерти первого моряка мог стать отек легких.

В то же время Министерство иностранных дел Украины уже выясняет обстоятельства гибели моряков.

"Посольство Украины выясняет обстоятельства дела относительно гибели граждан Украины-членов экипажа судна Atlantic Harmony", - сообщил официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич в комментарии агентству УНИАН.

Также Кирилич уточнил, что установлен контакт с судовладельцем, указанный вопрос находится на контроле Департамента консульской службы МИД Украины.

Ранее консульская служба Министерства иностранных дел предостерегала украинских моряков не пользоваться услугами нелегального трудоустройства.

 

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Теги: смерть, Африка, моряки, украинцы, моряк, гибель моряка, украинские моряки, украинский моряк
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Источник: korrespondent.net

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