В США грузовик в ДТП рассыпал $800 тыс. монетами

В аварию попал грузовик Государственного казначейства США.

Дорожные службы сразу оцепили место ДТП, чтобы не допустить мародерства news3lv.com

В США недалеко от Лас-Вегаса в штате Невада грузовик Государственного казначейства США попал в ДТП и перевернулся. Машина перевозила банковские мешки с мелкими монетами.

Об этом сообщает НВ со ссылкой на News3Las Vegas.

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Водитель не справился с управлением, из-за чего фура врезалась в ограждение и перевернулась. При этом в результате происшествия из грузовика на дорогу высыпались около $800 тысяч монетами по 10 центов.

Прибывшие на место дорожные службы сразу оцепили его, чтобы не допустить мародерства. Водитель и пассажир грузовика были госпитализированы.

Сумма была в монетах по 10 центов news3lv.com

Как сообщалось 5 мая, в США на дорогу высыпались полмиллиона долларов.