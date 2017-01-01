В США грузовик в ДТП рассыпал $800 тыс. монетами
В аварию попал грузовик Государственного казначейства США.
В США недалеко от Лас-Вегаса в штате Невада грузовик Государственного казначейства США попал в ДТП и перевернулся. Машина перевозила банковские мешки с мелкими монетами.
Об этом сообщает НВ со ссылкой на News3Las Vegas.
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Водитель не справился с управлением, из-за чего фура врезалась в ограждение и перевернулась. При этом в результате происшествия из грузовика на дорогу высыпались около $800 тысяч монетами по 10 центов.
Прибывшие на место дорожные службы сразу оцепили его, чтобы не допустить мародерства. Водитель и пассажир грузовика были госпитализированы.
Как сообщалось 5 мая, в США на дорогу высыпались полмиллиона долларов.