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В Италии двое украинцев напали на полицейского

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Итальянский правоохранитель получил удар кулаком по лицу при попытке задержать злоумышленников.
Инцидент произошел в районе Пренестина
Инцидент произошел в районе Пренестина
Il Messaggero

В Риме сотрудники полиции арестовала двух граждан Украины за нападение и попытку ограбить полицейского. Об этом сообщает Il Messaggero в пятницу, 11 мая.

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По информации издания, в четверг вечером полицейский, находившийся уже не на службе, ехал в районе Пренестина, когдав него врезалась машина, в которой находились два человека.

Полицейский подошел к этой машине, показал удостоверение и представился, но пассажир автомобиля попытался вырвать из его рук документы и кошелек.

Пытаясь задержать злоумышленников, правоохранитель получил удар кулаком по лицу. Нарушителей порядка задержал патруль, который находился неподалеку.

Арестованными оказались два гражданина Украины 33 и 40 лет. Им предъявили обвинения в попытке ограбления и сопротивлении полиции.

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Напомним, 9 мая стало известно, что 33-летний итальянец Антонио Жирарди убил свою украинскую жену Марину Новожилову.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: Италия, ограбление, украинцы, полиция, нападение, Рим
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