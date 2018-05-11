Суркову предрекают отставку за провал по Донбассу

Курируемая советником Путина "стратегия на украинском направлении вцелом зашла в тупик".

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Помощник президента РФ Владислав Сурков, который отвечает сотрудничество с самопровозглашенными Абхазией и Южной Осетией, а также курирует украинское направление, то есть войну на Донбассе, в скором времени может оставить свой пост по итогам перестановок в администрации Владимира Путина.

Об этом сообщает российское агентство РБК со ссылкой на два источника близкие к Кремлю, и три источника, близкие к управлению социально-экономического сотрудничества со странами СНГ, Абхазией и Южной Осетией.

Среди возможных называют разные причины вероятной отставки Суркова. В частности, в Кремле недовольны тем, что “стратегия на украинском направлении вцелом зашла в тупик, минские соглашения не выполняются, любых прорывов в обозримой перспективе не предвидится“.

“При нашей жизни проблемы с ДНР и ЛНР не решить, это вопрос следующих поколений“, - отметил источник, близкий к Кремлю.

При этом опрошенные чиновники утверждают, что дело не в личности Владислава Суркова, а в том, что результаты никому не удастся изменить.

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Еще одной причиной возможного увольнения является конфликты Суркова с другими ведомствами, где “считали, что он вмешивается не в свои дела“. Фактами могут служить спор с силовиками, в частности со службой оперативной информации и международных связей ФСБ, отвечавший за контрразведку на территориях оккупированного Донбасса. Именно работники этой структуры якобы поддерживали главаря луганских террористов Леонида Пасечника в его конфликте с Игорем Плотницким, которого поддерживал советник Путина.

При этом есть информация, что Сурков и сам намерен покинуть пост, об этом рассказал близкий к российскому чиновнику директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

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Как сообщалось 10 апреля, по мнению помощника президента РФ Владислава Суркова, Россию ждут сотни лет геополитического одиночества, об этом он написал в статье для журнала Россия в глобальной политике.