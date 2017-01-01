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Польским депутатам урежут зарплаты на 20%

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Оклады депутатов снизятся, однако финансирование расходов на выполнение мандата в регионах останется прежним.
Парламент Польши
Парламент Польши
zn.ua

Польский парламент проголосовал за снижение зарплат депутатов на 20%. Как сообщает агентство PAP в пятницу, 11 мая, законопроект поддержали 240 депутатов. При этом основные оппозиционные партии воздержались от голосования.

Согласно тексту принятого документа, оклады депутатов снизятся, однако финансирование расходов на выполнение мандата в регионах останется прежним.

Ранее в Польше разгорелся скандал вокруг бонусов, которые выплатила себе и министрам своего кабинета экс-премьер-министр Беата Шидло. Сумма бонусов составила более 10 среднемесячных зарплат.

Нынешняя зарплата польских депутатов составляет 10 тысяч злотых - около 2,8 тысяч долларов США.

Напомним, в марте премьер-министр Матеуш Моравецький уволил 17 вице-министров.

 

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Теги: Польша, депутаты, зарплаты, парламент, зарплата
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Источник: korrespondent.net

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