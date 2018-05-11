В России казаки заподозрили тамплиеров в ограблении своего штаба

Из офиса казаков пропали шашки, сабли, кавалерийский карабин, нагайки, свистовой горн. Также был похищен мальтийский кинжал.

В Санкт-Петербурге полиция проводит проверку по факту ограбления штаба местных казаков, которые подозревают в организации преступления бывшего атамана, разжалованного из-за членства в ордене тамплиеров.

Как сообщает Интерфакс в пятницу, 11 мая, на этой неделе наказной атаман Санкт-Петербургского отдельного казачьего общества Казачья стража Виталий Царьков обратился в полицию и сообщил, что обнаружил на рабочем месте отсутствие антикварных предметов оружия.

По его словам, пропали шашки, сабли, кавалерийский карабин, нагайки, свистовой горн. Также был похищен мальтийский кинжал. При этом двери и окна повреждены не были.

"Из штаба была похищена часть имущества. Как мы предполагаем, там были проведены какие-то ритуальные действия: в помещении была разбросана тухлая рыба с оторванными головами, к кресту председателя совета стариков была приколота белая перчатка. До этого мы выводили на чистую воду нашего предыдущего атамана Юрия Бугаева. На доске позора в штабе есть плакаты о том, что он уже довольно давно состоит в масонском ордене общества тамплиеров и занимает там высокий пост командора. Мы узнали об этом недавно и категорично поставили вопрос о том, что православный человек не может там состоять", – сообщил Царьков.

Он отметил, что казаки не обвиняют Бугаева в причастности к нападению на штаб, но склонны его подозревать, о чем и сообщили полиции.

"20 мая у нас будет в Александро-Невской лавре переизбрание атамана на казачьем круге. Инцидент со штабом произошел как раз накануне выборов. Мы уже давно ставим вопрос о снятии Бугаева с должности", – добавил собеседник.

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Напомним, 11 апреля петербургские казаки разжаловали Дональда Трампа и с позором исключили из организации. По их мнению, американский президент "оскорбляет государство, а это нельзя терпеть".

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