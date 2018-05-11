Переключиться на мобильную версию

Москва: "Снайперы АТО" угрожали дипломату в здании ООН

Комментариев: 7
По ООН бегали люди в камуфляже, кричали, фотографировали российских дипломатов и угрожали, пожаловалась Мария Захарова.
Мария Захарова возмущена действиями "снайперов из АТО"
Мария Захарова возмущена действиями "снайперов из АТО"

Украинские ветераны АТО якобы угрожали расправой сотруднику МИД РФ в здании ООН. Об этом сказала спикер российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, сообщает Интерфакс в пятницу, 11 мая.

"Украинская сторона на медийное мероприятие пригласила, как она заявила, ветеранов АТО, в том числе людей, которые были представлены как снайперы, приехавшие с юго-востока Украины", – сказала Захарова журналистам в Нью-Йорке.

"По завершении мероприятия эти люди в камуфляже, в кулуарах Организации Объединенных наций, подошли к российскому представителю – сотруднику пресс-службы МИДа, и начали угрожать физической расправой. По ООН бегали люди в камуфляже, кричали, фотографировали российских дипломатов и угрожали. Речь шла о прямых угрозах", – утверждает Захарова.

По ее словам, российская сторона заявила о недопустимости подобных инцидентов в стенах ООН и якобы получила заверения, что российского внешнеполитического ведомства "подобные вещи будут впредь пресекаться".

Ранее Мария Захарова раскритиковала намерения Украины усилить правила въезда для россиян. По ее словам, Киев уже не знает, что бы еще сделать, чтобы помешать россиянам и украинцам беспрепятственно поддерживать родственные связи и дружеские контакты.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, Украина, Украина-Россия, ООН, ветераны, МИД РФ, снайпер, АТО
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (7)
Отсортировать по дате Вниз
Mil-Insider    11.05.2018, 22:39
Оценка:  0
Mil-Insider
Автор фільму «Невидимий батальйон» Марія Берлінська спробувала отримати відповіді щодо розв’язаної Росією війни на Донбасі від представника місії РФ при ООН. "Як це бути вбивцями? Чому ви прийшли на нашу землю, Максиме?Чому ви вбиваєте наших людей?", - запитала вона. "Йдіть з України, Максиме!"
Mil-Insider    11.05.2018, 22:40
Оценка:  0
Mil-Insider
Відео свого спілкування з Максимим Мусіхіним, під час якого він відмовився відповідати на її питання, Берлінська виклала на своїй сторінці в Фейсбук.
PAPA303    11.05.2018, 22:29
Оценка:  +2
PAPA303
Марихуана ЗаХЕРОВА передоз поймала
skygravity    11.05.2018, 22:29
Оценка:  +3
skygravity
а Машку не отпускает....)
skygravity    11.05.2018, 22:32
Оценка:  +2
skygravity
маша походу белочку поймала......
KOtyra    11.05.2018, 22:19
Оценка:  0
KOtyra
Манька снова чем то задвинулась... Во прет тетку!!!!!
Андрей    11.05.2018, 22:13
Оценка:  +2
Андрей
Трансгендер какую-то тяжесть двинул. Теперь несет чтопопало
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь