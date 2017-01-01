ООН сделала первый шаг к глобальному соглашению по защите климата

США и Россия не поддержали резолюцию, которая определяет условия для первого международного экологического пакта.

Генеральная Ассамблея ООН в четверг, 10 мая предприняла первый шаг к заключению глобального пакта о защите климата.

Представители 143 из 193 государств проголосовали в поддержку резолюции, которая создает рамочные условия для заключения такого соглашения.

Одним из главных поборников этого пакта является президент Франции Эмманюэль Макрон, который выступил с соответствующей инициативой еще в сентябре 2017 года.

Речь идет о заключении первого юридически обязывающего международного соглашения, в котором все экологические обязательства будут объединены в одном единственном документе.

Принятая Генассамблеей резолюция предусматривает создание рабочей группы, которая выявит пробелы в международном экологическом праве и установит, есть ли необходимость в принятии нового документа.

Пять государств голосовали против резолюции. Это США, Россия, Сирия, Турция и Филиппины. Семь стран, в том числе Иран, воздержались.

Постпред США в ООН Никки Хейли раскритиковала запланированный пакт, назвав его собранием "туманных" обещаний. Она сказала, что присоединяться к такому договору - не в интересах США.

Напомним, в начале июня 2017 года Трамп объявил, что США выходят из Парижского соглашения по климату – первого глобального климатического соглашения, которое определяет план действий по сдерживанию глобального потепления.

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Источник: Русская служба DW

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