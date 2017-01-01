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Боевики Талибана убили более 40 полицейских и военных в Афганистане

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Нападения произошли в провинции Фарах, которая является одним из центров культивирования опийного мака.
Боевики Талибана регулярно совершают теракты
Боевики Талибана регулярно совершают теракты
Getty Images

Минимум 43 афганских военнослужащих и полицейских были убиты, более 10 получили ранения в результате нападения боевиков движения Талибан на контрольно-пропускные пункты. Об этом сообщает Afghanistan Times в субботу,12 мая.

Так, боевики атаковали на два КПП в провинции Фарах на западе страны. Сначала был атакован КПП Дорахи, где были убиты 23 полицейских.

Затем был атакован КПП Радж. Там жертвами стали не менее девяти полицейских, еще три получили ранения. Еще около десятка военных здесь погибли во время перестрелки.

Отмечается, что провинция Фарах является одним из центров культивирования опийного мака в Афганистане.

Ранее в провинции Фарах талибы совершили нападение на сотрудников сил безопасности. В результате этой атаки погибли по меньшей мере 20 силовиков.

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Теги: Афганистан, Талибан, военные, нападение, погибли, Боевики
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Источник: korrespondent.net

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