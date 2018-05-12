Портников: Провал России на Евровидении – пример нравственной деградации

Участие Юлии Самойловой в Евровидении журналист назвал политической манипуляцией.

Выступление Юлии Самойловой на Евровидении-2018 некоторые украинские эксперты назвали провалом. Например, журналист Виталий Портников заявил, что Юлия оказалась жертвой спецоперации Кремля.

Об этом Портников сообщил в Facebook.

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“Провал России на Евровидении в Лиссабоне – убедительный пример политического цинизма и нравственной деградации одновременно. К Евровидению в Киеве отнеслись как к спецоперации. Специально подобрали певицу, которая выступала в оккупированном Крыму. Специально использовали тот факт, что певица – человек с ограниченными возможностями. Украину загоняли в ловушку: попробуйте не пустить нашу участницу, да еще и с ограниченными возможностями“, – написал Виталий

Журналист отметил, что Украина сумела избежать российской провокации, после чего Юлию без конкурса отправили в Лиссабон.

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“Когда она там предсказуемо провалилась, начали по всей стране ее обвинять – ее, несчастную девушку, которая борется с болезнью и просто тупо используется своим подлым государством. Представляю, каково ей сейчас слышать все эти незаслуженные обвинения. Ведь она сделала все, что могла. Это ее страна направила, по сути, параолимпийку на Олимпийские игры и сейчас спрашивает, где же победа. Границ цинизма и неуважения к людям нет“, – отметил Портников.

Напомним, ранее Служба безопасности объявила Самойлову персоной нон грата из-за незаконного посещения ею оккупированного Крыма. В EBU предложили транслировать выступление певицы по видеосвязи, однако власти государства-агрессора России отказались от этой идеи.