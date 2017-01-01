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Главный инспектор МАГАТЭ по Ирану подал в отставку

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Теро Варьйоранта был заместителем гендиректора МАГАТЭ и возглавлял департамент ядерной безопасности.
Сообщение об отставке Теро Варьйоранты стало неожиданным
Сообщение об отставке Теро Варьйоранты стало неожиданным

Главный инспектор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), отвечающий за контроль над ядерным потенциалом Ирана, Теро Варьйоранта подал в отставку.

Об этом сообщил представитель организации, не назвав причин и отметив, что организация продолжит "с высоким профессионализмом" выполнять свою работу.

Варьйоранта был заместителем гендиректора МАГАТЭ и возглавлял департамент ядерной безопасности. Временно исполняющим его обязанности назначен Массимо Апаро – специалист по ядерной энергетике, работающий в департаменте ядерной безопасности с 1997 года и с марта 2016 года временно возглавлявший отделение, занимающееся атомной программой Ирана, говорится в заявлении на сайте МАГАТЭ.

Бывший главный инспектор МАГАТЭ считался признанным специалистом, и сообщение о его отставке стало неожиданным. Несколько дней назад президент США Дональд Трамп подписал меморандум о выходе Вашингтона из соглашения по иранской ядерной программе, участниками которого остались Россия, Китай, Германия, Великобритания и Франция.

Договоренности предусматривают выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций. Трамп обвинил Иран в пособничестве терроризму и стремлении нарушить договоренности.

После выхода США из соглашения гендиректор МАГАТЭ заявил, что Тегеран исполняет взятые в его рамках обязательства.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

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Теги: Иран, Ядерная программа Ирана, отставка, МАГАТЭ
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Источник: korrespondent.net

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