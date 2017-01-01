Культобзор: почему Евровидение популярно среди ЛГБТ?

Почему Евровидение популярно среди ЛГБТ, какое заведение можно посетить голым и почему жука назвали в честь Леонардо Ди Каприо? Обо всем этом в нашем традиционном культобзоре.

По мнению Кончиты Вурст, геи любят Евровидение за то, что могут быть самими собой depositphotos.com

Эта неделя проходит под знаменем Евровидения - яркого, карнавального, иногда слишком музыкального праздника. Аудитория конкурса - огромная и достигает 200 млн телезрителей. Но мало кто увлекается этим песенным конкурсом так же страстно, как гей-сообщество, пишет Independent.

Читай также: Портников: Провал России на Евровидении – пример нравственной деградации

Ведь в основном именно представители ЛГБТ - в отличие от большинства фанов, которые относятся к Евровидению, как к празднованию Рождества, - следят за всеми национальными отборами, активно обсуждают связанные с конкурсом новости на интернет-форумах и посещают тематические вечеринки в течение года, а не только в неделю проведения фестиваля.

Гей-культура “вшита в историю Евровидения так же крепко, как блестки“ на костюмах участников, отмечает обозреватель издания.

И интересуется, почему так произошло, у травести-дивы Кончиты Вурст - конкурсантки из Австрии, которая победила в этом конкурсе несколько лет назад.

По ее мнению, геи любят Евровидение за то, что могут быть самими собой, чувствовать себя в своей стихии - как и исполнители на сцене.

“Это ограниченная территория инклюзивности и уважения“, - говорит австриец.

А вот нынешняя представительница Финляндии Саара Аальто, которая не скрывает, что лесбиянка, вспоминает, как еще подростком смотрела Евровидение и чувствовала, что в зале много ее единомышленников.

Финка, кстати, споет в сегодняшнем финале, как и исполнитель из Ирландии, в выступлении которого ребята-танцоры изображают влюбленную пару, напоминает Independent.

В Токийском музее Парижа на днях произошло незаурядное событие - впервые в истории это важное учреждение разрешили посетить нудистам, рассказывает Daily Mail.

Возможностью оценить экспозицию современного искусства голышом воспользовались 160 ценителей, и билеты были распроданы менее чем за двое суток.

Для местного сообщества натуристов (а во Франции оно - большое) поход в музей в чем мать родила стал настоящим “прорывом“, отмечает таблоид.

“Наш стиль жизни - быть обнаженными. Культура - часть нашей жизни, и это особый случай“, - заявила пресс-секретарь парижской ассоциации нудистов Джульен Клод-Пенегри.

“Сегодня происходит изменение ментальности. Натуристы разрушают старые преграды, табу и обструктивные мировоззрения“, - добавила она.

В дальнейших планах сообщества - тур по ночным клубам Парижа в естественном для них состоянии.

Daily Mail добавляет, что уже по крайней мере дважды музеи позволяли посещение раздетым визитерам - в Австрии и Австралии.

Читай также: Петиция против гомосексуализма набрала более 20 тыс. голосов

Grouvellinus leonardodicaprioi - именно так, со многими буквами и трудно для произношения, ученые окрестили новый вид водяного жука, который недавно обнаружили в отдаленном уголке Малайзии.

Но если вчитаться в эту латинскую абракадабру, то станет очевидным, что в ней использовано имя Леонардо Ди Каприо, в честь которого насекомое и получило свое научное название, сообщает газета USA Today.

Сделали это, чтобы поблагодарить актера, известного не только своими кинематографическими образами, но и многолетним активизмом в сфере защиты окружающей среды.

“Крошечный и черный, этот новый жук вряд ли получит Оскар за харизму, но каждое существо имеет значение, когда речь идет о сохранении биоразнообразия“, - сказал энтомолог Ива Нжунжич.

Издание напоминает, что насекомым часто дают имена знаменитостей: есть и бабочка Дональд Трамп, и муха Арнольд Шварценеггер.

Другие же англоязычные издания, сообщив эту самую новость, написали, что Ди Каприо был настолько тронут, что в его честь назвали жука, что выставил его изображение как главное фото на своей странице в Facebook.

Лондонский музей Виктории и Альберта в этом году планирует существенно увеличить выставочную площадь - в трех отреставрированных галереях будет открыта постоянная фотоэкспозиция.

Значительный интерес публики, прогнозирует Guardian, вызовут фотографии авторства первой жены легендарного Пола Маккартни Линды.

При жизни, еще до того, как она вышла за “битла“ замуж, Линда была профессиональным фотографом и даже стала первой женщиной в мире, чье фото - музыканта Эрика Клэптона - появилось на обложке журнала Rolling Stone.

Читай также: В Харькове радикалы сорвали лекцию об ЛГБТ-движении

На десятках фотографий, подаренных музею, - звезды первого эшелона от Джимми Хендрикса до Мика Джаггера. Есть также много частных лирических снимков повседневной жизни их с Полом семьи.

Куратор музея Мартин Барнз, которому выпала честь отобрать фото из семейного архива Маккартни рассказал, что пытался абстрагироваться от статуса Линды и выделить действительно оригинальные кадры.

Он признался, что у нее был талант увидеть в объективе “не срежиссированный“ момент.

Впрочем, костяк новой экспозиции составит огромная коллекция королевского фотографического сообщества. Выставка, несомненно, будет разнообразна, что стоит того, чтобы ее посетить, - в лучших традициях этого удивительного музея.

Ранее Ивано-Франковский городской совет единогласно принял обращение к руководству государства с требованием “законодательно запретить пропаганду гомосексуализма и защитить традиционную семью“.