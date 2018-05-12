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В Черногории жестоко убили украинскую бизнесвумен

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Женщина была директором компаний Mimoza group i Sea trade.
Анастасию Лашманову жестоко убили в собственной квартире
Анастасию Лашманову жестоко убили в собственной квартире
FOS

В пятницу, 11 мая, в Черногории в собственной квартире была найдена мертвой гражданка Украины Анастасия Лашманова. 

Об этом сообщает Европейская правда, ссылаясь на Vijesti.

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По данным полиции, тело со следами насилия, в том числе ножевыми ранениями, было найдено в квартире, где жила женщина. Прокуратура уже начала расследование дела.

Лашманова была директором компаний Mimoza group i Sea trade. Последняя фирма три года назад купила знаменитый в отель Мимоза в центре Тивата и в этом месте закончила строить новый отельний комплекс.

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Лашманова также была владельцем элитного комплекса Перла в Porto Montenegru в Тивате. Кроме того, вола владела салоном красоты Фатальна, который расположен в престижном апарт-отеле Tre Canne в Будве.

Ранее сообщалось, что в Киеве задержали двух мужчин, причастных к похищению бизнесмена из Азербайджана.

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Теги: Анастасия Лашманова, черногория, убийство
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