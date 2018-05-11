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Российский фрегат установил наблюдение за авианосцем США

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Корабль ВМФ России Ярослав Мудрый хорошо виден с борта американского авианосца Гарри Трумэн.
Российский фрегат Ярослав Мудрый
Российский фрегат Ярослав Мудрый
ITV

Фрегат ВМФ России Ярослав Мудрый следит за атомным авианосцем ВМС США Гарри Трумэн (USS Harry S. Truman (CVN 75)), который находится в восточной части Средиземного моря. Об этом сообщил британский телеканал ITV в субботу, 12 мая.

Согласно опубликованным фотографиям журналистов ITV, находящихся на авианосце, российский фрегат хорошо виден с борта Гарри Трумэна.

Утверждается, что корабли авианосной группы Гарри Трумэна поддерживают регулярную связь с российским фрегатом. Журналисты сами слышали эти переговоры в радиоэфире.

Телеканал напоминает, что два года назад, когда Гарри Трумэн в последний раз находился в Средиземноморье, один из кораблей его группы – эсминец Грейвли пересек курс движения фрегата Ярослав Мудрый по носу на опасной дистанции. Тогда американцы посчитали, что российский корабль пытается вмешиваться в их операции.

Напомним, 27 апреля ударная группа ВМС США во главе с авианосцем Гарри Трумэн вошла в акваторию Средиземного моря. Уже 3 мая американские корабли и авиация приступили к ударам по позициям ИГИЛ в Сирии.

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Теги: Россия, Россия-США, США, корабль, корабли, флот, Средиземное море, авианосец, фрегат
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Источник: korrespondent.net

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