Российский фрегат установил наблюдение за авианосцем США

Корабль ВМФ России Ярослав Мудрый хорошо виден с борта американского авианосца Гарри Трумэн.

Фрегат ВМФ России Ярослав Мудрый следит за атомным авианосцем ВМС США Гарри Трумэн (USS Harry S. Truman (CVN 75)), который находится в восточной части Средиземного моря. Об этом сообщил британский телеканал ITV в субботу, 12 мая.

Согласно опубликованным фотографиям журналистов ITV, находящихся на авианосце, российский фрегат хорошо виден с борта Гарри Трумэна.

Утверждается, что корабли авианосной группы Гарри Трумэна поддерживают регулярную связь с российским фрегатом. Журналисты сами слышали эти переговоры в радиоэфире.

Телеканал напоминает, что два года назад, когда Гарри Трумэн в последний раз находился в Средиземноморье, один из кораблей его группы – эсминец Грейвли пересек курс движения фрегата Ярослав Мудрый по носу на опасной дистанции. Тогда американцы посчитали, что российский корабль пытается вмешиваться в их операции.

Напомним, 27 апреля ударная группа ВМС США во главе с авианосцем Гарри Трумэн вошла в акваторию Средиземного моря. Уже 3 мая американские корабли и авиация приступили к ударам по позициям ИГИЛ в Сирии.

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