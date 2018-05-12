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Москвича, пошутившего над росгвардейцем, оставили на свободе

Комментариев: 1
Нарушителем оказался 27-летний безработный из Москвы.
Шутник отделался подпиской о невыезде
Шутник отделался подпиской о невыезде
Скриншот видео

Мужчина, который на руках пронес сотрудника Росгвардии по станции московского метро, отпущен под подписку о невыезде.

Об этом сообщает Лента, ссылаясь на Следственный комитет РФ.

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В пятницу, 11 мая, в Сети появилось видео, на котором запечатлено, как пассажир метро поднял росгвардейца и пронес его по станции Сухаревская. По версии следствия, таким образом молодой человек хотел “воспрепятствовать законной деятельности по охране общественного порядка сотруднику, находящемуся в форменном обмундировании“.

В результате против мужчины было возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. 

Ранее сообщалось о том, что на админгранице с Крымом задержали украинца.

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Теги: росгвардия, россия, шутка
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Комментариев (1)
aprilin    12.05.2018, 17:07
Оценка:  +2
aprilin
..позитивный..мужик..)))
...сильн ый добрый веселый....
...и не трус
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