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В РФ дед зарезал парня из-за георгиевской ленты - СМИ

Комментариев: 3
По одной из версий, причиной конфликта стало требование парня снять георгиевскую ленту.
После совершения преступления мужчина сбежал
После совершения преступления мужчина сбежал
kompravda.eu/Николай Оберемченко

В Перми 66-летний мужчина ударил ножом в шею 26-летнего парня. По словам очевидцев, пострадавший вел себя неадекватно и сам спровоцировал потасовку.

Об этом сообщает Комсомольская правда.

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“Парень шел по дороге с бутылкой пива, ругался матом и оскорблял проходивших мимо людей. Потом у него случился этот конфликт с двумя пожилыми мужчинами. По одной из версий, парень привязался к мужчинам и требовал снять георгиевскую ленточку, приколотую к груди“ - говорится в сообщении.

Парень не выжил. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Пока нападавший находится под домашним арестом.

Ранее сообщалось о том, как соцсети отреагировали на празднования Дня победы.

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Теги: георгиевская лента, потасовка, убийство, рф
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Комментариев (4)
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atos    12.05.2018, 18:58
Оценка:  -4
atos
Банальное неуважение к старшим, результат на лице. А так, пил бы себе Кока-Колу дальше и горя не знал.
Ytrnjfg    12.05.2018, 18:40
Оценка:  -4
Ytrnjfg
Люди имеют полное право защищаться от неадекватов. Не понравилась символика - не устраивай самосуд, а вызывай полицию, если считаешь что кто-то неправ, а подменять собой
Ytrnjfg    12.05.2018, 18:41
Оценка:  -2
Ytrnjfg
органы правосудия могут только конченые ублюдки, мрази, возомнившие что они выше общества и власти, твари, по которым виселица плачет.
direktor_b    12.05.2018, 19:23
Оценка:  0
direktor_b
Ну давай я буду ходить со свастикой,ты первый начнёшь кричать ....просто сейчас для адекватных людей георгиевская лента ассоциируется с войной и убийствами,так же как и свастика...
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