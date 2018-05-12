В РФ дед зарезал парня из-за георгиевской ленты - СМИ

По одной из версий, причиной конфликта стало требование парня снять георгиевскую ленту.

В Перми 66-летний мужчина ударил ножом в шею 26-летнего парня. По словам очевидцев, пострадавший вел себя неадекватно и сам спровоцировал потасовку.

Об этом сообщает Комсомольская правда.

Читай также: “Русские свиньи“: авто с флагами РФ разозлили жителей Праги

“Парень шел по дороге с бутылкой пива, ругался матом и оскорблял проходивших мимо людей. Потом у него случился этот конфликт с двумя пожилыми мужчинами. По одной из версий, парень привязался к мужчинам и требовал снять георгиевскую ленточку, приколотую к груди“ - говорится в сообщении.

Парень не выжил. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Пока нападавший находится под домашним арестом.

Ранее сообщалось о том, как соцсети отреагировали на празднования Дня победы.