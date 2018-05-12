Немецкий журнал "проиллюстрировал" выход США из ядерной сделки

Так журналисты "продемонстрировали" нежелание Трампа считаться с Европой.

В субботу, 12 мая, немецкий журнал Der Spiegel вышел с “неоднозначной“ обложкой. Новый выпуск журнала посвящен выходу США из ядерного соглашения с Ираном.

Об этом сообщает NEWSONE.UA.

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Так, на обложке издания от 12 мая 2018 года изображена рука с поднятым вверх средним пальцем. На пальце строгий костюм и у него прическа американского президента.

Рядом на английском написано: “Прощай, Европа!“. Всем этим издание как бы намекает на то, что Трамп свими действиями “послал“ Европу.

Ранее сообщалось о том, что The New Yorker показал обложку с голым Трампом.