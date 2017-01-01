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Военные корабли РФ подошли к Латвии

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В эксклюзивной экономической зоне Латвии были замечены сразу несколько российских военных кораблей. Среди них - десантный корабль класса Ropucha.
Вооруженные силы Латвии зафиксировали военные корабли РФ
Вооруженные силы Латвии зафиксировали военные корабли РФ
АР

Корабли вооруженных сил Российской Федерации были замечены снова замечены вблизи границ Латвии. Об этом в субботу, 12 мая, сообщает BNS со ссылкой на Национальные вооруженные силы.

"В эксклюзивной экономической зоне Латвии в 12 морских милях от территориальных вод страны находились российские корабли класса СБ-121 и Каштан, а в шести с половиной морских милях от территориальных вод - десантный корабль класса Ropucha", - говорится в сообщении.

Кроме того, в пятницу в латвийской исключительной экономической зоне на расстоянии восьми морских миль от территориальных вод государства идентифицированы буксир класса Горынь, буксир Анатолий Птицын и фрегат Беспокойный 620 класса Современный ВМФ России.

Как сообщалось, в апреле в Латвии выразили обеспокоенность ракетными стрельбами, которые Россия впервые проводит на границе. В Риге отметили, что РФ не нарушает международных обязательств испытаниями в Балтийском море, но создает напряженность в регионе.

А в мае Латвия заявила о нападении на посольство в Москве. В связи с этим Латвия подала ноту Министерству иностранных дел России.

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Теги: Россия, Латвия, корабль, корабли, флот, агрессия России
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Источник: korrespondent.net

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