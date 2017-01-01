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Сформировано новое правительство Армении

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В Армении полностью сформировано новое правительство, президент республики Армен Саркисян подписал соответствующие указы о назначении министров.
Президент Армении Армен Саркисян
Президент Армении Армен Саркисян
Пресс-служба Национального собрания Армении
 
Президент Армении Армен Саркисян в субботу, 12 мая, подписал указы о назначении новых министров в составе возглавляемого Николом Пашиняном правительства. Этими указами правительство полностью сформировано, сообщает Интефракс.
 
Также президент Армении подписал указ об утверждении Мгера Григоряна в должности вице-премьера республики. 
 
Напомним, 8 мая президент Армении подписал указ о назначении Никола Пашиняна премьер-министром республики. Ранее в тот же день парламент страны со второй попытке избрал Пашиняна на пост главы правительства
 
Согласно новой редакции Конституции Армении, премьер обладает всей полнотой власти в стране.

Пашинян намерен встретиться с Путиным
 
Пашинян занял премьерское кресло по итогам масштабных протестов в Армении, которые начались в середине апреля. Оппозиция, которую он возглавлял, выступала против назначения лидера правящей партии, бывшего президента страны Сержа Саргсяна на пост премьера. В результате Саргсян согласился уйти в отставку.

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Теги: Армения, правительство, Власть и оппозиция
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Источник: korrespondent.net

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