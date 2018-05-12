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В Санкт-Петербурге покраснела река

Комментариев: 1
Река Мурзинка в Невском районе Санкт-Петербурга изменила цвет. Красный окрас водоема у себя под окнами заметили горожане в субботу, 12 мая.
Река Мурзинка в Санкт-Петербурге
Река Мурзинка в Санкт-Петербурге
vk.com/pavel_vas_photo
 
Река Мурзинка в Невском районе Санкт-Петербурга (Россия) окрасилась в бордовый цвет, пишет Фонтанка.
 
"Она (река – ред.) у нас как хамелеон. Постоянно меняет цвет. От ядовито-желтого до кроваво-красного. Втекает в Неву. По-моему, ее можно вливать в бензобак", – написала в Instagram одна из местных жительниц.
 
 
Издание отмечает, что Мурзинка часто окрашивается в различные цвета. Так, в октябре 2016 года река в результате загрязнения стала белой. За загрязнение к административной ответственности привлекли компанию Балтикстрим. Определить вещество, которое изменило цветность воды, не удалось, но в марте 2017 года Мурзинка снова побелела. 

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Теги: Россия, фото, река, Санкт-Петербург
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ЯR    13.05.2018, 00:57
Оценка:  +2
ЯR
Очередное подтверждение того факта, что Ингерманландии нужно отделяться от Московии, которая не в состоянии вести дела на должном уровне. Это позор!
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