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Трамп поблагодарил КНДР за закрытие ядерного полигона

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Американский президент Дональд Трамп поблагодарил власти Северной Кореи и приветствовал их решение закрыть ядерный полигон Пхунгери.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп приветствовал готовящееся закрытие ядерного полигона в КНДР, о котором сообщили государственные СМИ в Пхеньяне.
 
"Северная Корея объявила, что в этом месяце они закроют ядерный испытательный полигон перед большой встречей в верхах 12 июня. Спасибо, очень умный и любезный жест!" – написал американский президент в Twitter.

 

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Теги: США, Трамп, КНДР, полигон
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Источник: korrespondent.net

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